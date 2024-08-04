Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Adastec'in elektrikli otonom otobüslerinin ABD'de hizmete sunulduğunu açıkladı. Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu otobüslerin, Adastec'in entegre ettiği teknolojilerle dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirtti.

ABD'deki İlk Seviye-4 Elektrikli Otonom Otobüs

Adastec'in Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta Ar-Ge merkezi bulunan şirket, Amerika’daki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Bu otobüs, tam otomatik sürüş özellikleri sunarak, sürücüye ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor.

Avrupa'da da önemli adımlar atan Adastec, Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini uygulamaya geçirdi. Şirket, Almanya, Hollanda ve İsviçre’deki projelerini de yakın zamanda hayata geçirecek.

Seviye-4 Otonom Araçlar

Seviye-4 otonom araçlar, otomatik sürüş sistemlerinin gelişmişlik seviyelerini belirleyen SAE (Society of Automotive Engineers) standardına göre, yüksek derecede otomasyon sunan araçlardır. Bu araçlar, belirli koşullar altında tam otomatik sürüş yeteneğine sahip olup, sürücü müdahalesi olmadan hareket edebilir.