Linyit Ortaokulu spor salonunda gerçekleşen final müsabakaları sonrasında ödül töreni düzenlendi. Törene İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Turan Yavuz, Okul Sporları Şube Müdürü Yusuf Tuyan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dereceye Giren Takımlar

Turnuvanın şampiyonu Atatürk Anadolu Lisesi olurken, ikinci Fen Lisesi, üçüncü Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ve dördüncü Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Sporun Birleştirici Gücü

Turnuva, gençler arasında spor sevgisini artırmayı ve rekabet ruhunu teşvik etmeyi amaçladı. Organizasyon boyunca sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken, hem katılımcılar hem de izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Kütahya’da gençlerin spora olan ilgisini artırmayı hedefleyen bu tür organizasyonların, öğrencilere hem fiziksel hem de sosyal gelişim açısından önemli katkılar sağladığı vurgulandı.