Türkiye’nin sevilen tiyatro oyunlarından biri olan "Seviyorsan Git Ayrıl Bence," 11 Eylül 2024 Çarşamba akşamı, İzmir’in gözde mekanlarından Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Saat 21:00'de başlayacak bu özel gösterim, izleyicilere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Romantik ilişkiler ve aşk üzerine çarpıcı bir mizah anlayışıyla kaleme alınan oyun, izleyenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Tiyatronun usta oyuncuları tarafından sahnelenen "Seviyorsan Git Ayrıl Bence," esprili diyalogları ve samimi anlatımıyla dikkat çekiyor. Oyun, aşkın karmaşıklığı, ilişkilerin dinamikleri ve modern hayatın getirdiği zorlukları mizahi bir dille ele alarak, izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nun açık hava atmosferi, bu özel geceye farklı bir ambiyans katacak. İzmirli sanatseverler, bu gösteriyi kaçırmamak için şimdiden yerlerini ayırtmaya başladı. Oyun, geniş bir izleyici kitlesine hitap ederek, sahnelendiği her yerde büyük ilgi görüyor.