Kütahya’da Kumar Operasyonu İş Yeri Mühürlenecek!

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonun detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Alipaşa Mahallesi Kışlaönü Sokak üzerinde yer alan bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Ekipler, iş yerinde yapılan incelemede, yuvarlak bir masada bulunan 1,200 TL ile kumar oynandığını belirledi.

İşletme yetkilisine adli işlem

Denetimlerin ardından, kıraathanenin sahibi A.A. (68) ve çalışanı A.Ö.’ye (68) adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 4 kişi ise Kabahatler Kanunu kapsamında her biri için 6,425 TL olmak üzere toplamda 25 bin 700 TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, iş yerinin 30 gün süreyle mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.