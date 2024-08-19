Saldırıda, kullanıcıların kişisel verileri çalındı ve zararlı yazılımlar sistemlere bulaştı.

Singapur Siber Güvenlik Ajansı'nın (CSA) yaptığı açıklamaya göre, bu saldırı dalgası özellikle popüler tarayıcıların uzantılarını hedef alıyor. Uzantı indirirken dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Saldırganlar, bu tarayıcılar için sahte uzantılar geliştirerek kullanıcıları tuzağa düşürüyor ve sistemlere sızıyor. Bu sahte uzantılar, geleneksel antivirüs programlarını aşarak bilgisayarlara kolayca yerleşebiliyor.

300 Bin kullanıcıya saldırı

Saldırının etkilediği kullanıcı sayısının en az 300 bin olduğu belirtiliyor ve bu sayının artması bekleniyor. Saldırganların amacı, kullanıcıların bilgisayarlarına sızmak ve rasgele kod çalıştırarak sistemleri ele geçirmek. Bu durum, kullanıcıların verilerinin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Uzantı indirme uyarısı

Singapurlu siber güvenlik uzmanları, kullanıcıları resmi uygulama mağazaları dışında uzantı indirmemeleri konusunda uyarıyor. Özellikle Google Chrome ve Microsoft Edge için geliştirilen sahte uzantılar, antivirüs programlarını atlatabilir ve sistemlere derinlemesine yerleşebilir.

Güvenlik için basit adımlar

Kullanıcıların, uzantı indirmeden önce Google Chrome veya Microsoft Edge'in resmi uygulama mağazalarını kullanmaları ve geliştiriciyi doğrulamaları gerektiği ifade ediliyor. Bu basit önlem, birçok siber saldırıya karşı koruma sağlayabilir.