Tarihi Ulu Camii önünde gerçekleştirilen etkinlik, Hz. Mevlana ve Mevlevihane’de yatan torunlarının ruhuna yapılan dualarla başladı. Duaların ardından, plastik kaplara konulan pilav ve ayranlar, etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı.

Dernek Başkanı Tekin Uğurel, her yıl bu özel gün vesilesiyle halka ikramda bulunduklarını belirterek şunları söyledi: "Kütahya Mevlana Araştırma Kültür Sanat Derneği olarak, her yıl Hz. Mevlana’nın doğum yıl dönümünde halkımızla buluşuyoruz. Bu yıl da, Mevlana ve Mevlevihane’de yatan torunlarının ruhunu şad etmek adına pilav ve ayran ikramında bulunduk. Mevlana’nın maneviyatını ve yol gösterici düşüncelerini hatırlatmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. İslam’ın özünü ve Mevlana’nın öğretilerini halka yeniden duyurmak bizim için önemli."

Etkinlik, Mevlana’nın derin manevi mirasının yeniden canlandırılmasına vesile olurken, katılanlar da bu manevi atmosferde birlik ve beraberlik içinde bir araya geldi.