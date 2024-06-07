Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçilere olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın Açıklaması

Kütahya Valisi Musa Işın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve bir açıklama yaptı. Vali Işın, "Burada bir müteahhit hatası var mıdır yok mudur diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirip, bu konuda bir araştırma yapılacak" dedi. İnşaatın güvenliği ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla detaylı bir inceleme yapılacağını belirtti.

Yaralı İşçiler:

Bayram Şakar

Recep Tunç

Recep Can

Hüseyin Çakar

İbrahim Kayıoğlu

Vali Işın,“Tavandaki kalıpta bir çökme meydana geldi. 5 yaralımız söz konusu, biri ayakta. Diğer yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok ancak doktor ve muayene aşamasından sonra durumlarını net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Çok şükür hayati tehlikesi olan arkadaşımız hali hazırda görünmüyor. Ayrıca, bu olayla ilgili bir inceleme başlatıyorum. Burada bir müteahhit hatası var mıdır yok mudur diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirilip, bu konuda bir araştırma yapılacak. Onun neticesinde sebebini de öğrenmiş olacağız” dedi.

İtfaiye ekipleri, inşaatta yeni bir çökmenin yaşanmaması için tedbir alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.