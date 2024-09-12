Trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla servis araçları ve sürücülerine özel bir denetim uyguladı.

Denetimlerin amacı, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarken, servis sürücülerinin dikkat ve sorumluluk seviyesini artırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek olarak açıklandı. Bu kapsamda 82 okul servis aracı denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda eksikleri tespit edilen 7 araca toplam 11 bin 645 TL tutarında Trafik İdari Para Cezası kesildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin öğrencilerin güvenliği için yıl boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirterek, servis sürücülerini kurallara uymaları konusunda bir kez daha uyardı.