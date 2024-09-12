İzmir'de Trafik Tartışması Çocukların Içinde Olduğu Aracın Camı Kırıldı

İzmir’in Konak ilçesinde bir çikolata markasının plasiyeri ile bir vatandaş arasındaki trafik tartışması, kavgaya dönüşerek çocuğun bulunduğu aracın camının kırılmasına neden oldu. Olay anı, bir motokuryenin kask kamerası tarafından görüntülendi.

Olayın gelişimi

Dün Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çikolata plasiyeri olan kişi, aracını sokakta duraklatmıştı. Bu durum trafiği aksattığı için bir vatandaş tarafından uyarıldı. Ancak plasiyer, uyarıya sinirlenerek otomobil sürücüsüne bağırdı. Bu esnada, sürücü de plasiyere küfürle karşılık verdi.

Kızgın bir şekilde otomobilin peşinden koşan plasiyer, aracın arka camına yumruk atarak kırdı. O sırada araçta çocuklarının bulunduğunu gören sürücü, öfkelendi ve plasiyeri darbetmeye başladı. Bu sırada, olayları kayıt altına alan motokurye, sosyal medyada kişisel kanalında videolar paylaşan tanınmış bir kişiydi. Motokurye, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmak amacıyla araya girdi.

Plasiyer baygınlık geçirdi

Olayın ardından plasiyer baygınlık geçirdi. Cama yumruk attığı için bileğinde kesik oluşan plasiyere, çevredeki vatandaşlar ilk yardım yaptı. Plasiyer, yapılan müdahale ile ayakta durmayı başardı. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü ise araçtaki iki çocuğunu dışarı çıkardı. Çocuklar, yaşadıkları korku nedeniyle ağladılar ve yakınları tarafından sakinleştirildiler.