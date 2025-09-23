Doğayı ve çevre bilincini eğlenceli bir dille anlatan oyunda, çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de önemli mesajlar aldı. Belediye önünden sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetiyle çok sayıda aile etkinliğe katıldı.

Yazar ve yönetmenliğini Yasin Namaz’ın, ışık ve ses yönetimini Zeynep Çakır’ın üstlendiği oyunda; Aysel Arpa Ülker, Beyhan Özyurt, Çağatay Mirza Çolak, Emine Nur Aslan, Kader Yavuz Akpınar, Kayra Ege Albayrak, Nesrin Özyürek, Özkan Kara ve Zekeriya Aslan sahne aldı.