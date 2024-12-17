Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki marketlerdeki denetimlerini arttırdı.

"Güvenli gıda, güvenli Marmaris" sloganı ile denetimler yapılıyor

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, “Güvenli gıda, güvenli Marmaris” sloganıyla halkın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini teşvik ediyor. Ekipler, yeni yıl öncesinde ilçedeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde, ruhsat ve vergi levhası gibi yasal belgelerin yanı sıra fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyen koşulları, saklama şartları ve ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol ediliyor.

Bozulma riski taşıyan ürünler üzerinde detaylı kontroller

Özellikle süt, yoğurt, peynir ve tavuk eti gibi çabuk bozulabilen ürünler üzerinde yoğunlaşan zabıta ekipleri, bu ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatlice inceliyor. Tarihi geçmiş ürünler, komisyon aracılığıyla imha edilmek üzere muhafaza altına alınıyor. Ayrıca, denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle marketlere cezai işlem uygulanıyor.

Halkın güven ve sağlığı için zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Ekiplerimiz yıl boyunca rutin olarak denetimler yapıyor. Ama yeni yıl öncesi daha arttırdık. Halkımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi ve hijyenik şartlarda gıdaya ulaşması için çalışmaları sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.