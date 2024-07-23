Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi

Olay, Bağlık Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Çukurköy istikametine doğru seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 43 HA 225 plakalı otomobil ile Kültür Caddesi Kavşağı'ndan dönmeye çalışan M.Ş. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddiyeti hakkında henüz bilgi verilmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.