Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşleri'nde eğitim gören çocuklar, Kurşunlu Han'da düzenlenen etkinlikte geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğrendi. Gamze Sadeer'in liderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar atık kağıtları topladı, su ve çeşitli yöntemlerle kağıt hamuruna dönüştürdü ve bu hamuru kullanarak yeni kağıtlar üretti. Böylece, çocuklar geri dönüşüm sürecini hem teorik hem de pratik olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Doğa sevgisi aşılandı

Etkinlikte konuşan Gamze Sadeer, geri dönüşümün çevreye olan faydalarını vurguladı: “Minik yaşta geri dönüşüm bilinci kazandırmak, gelecek nesillerin çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar. Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamaya çalışıyoruz.”

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Etkinliğe katılan çocuklar ve velileri, geri dönüşümün önemini öğrenmenin yanı sıra keyifli ve öğretici bir gün geçirdiklerini belirtti. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek de minik öğrencileri yalnız bırakmayarak etkinliği destekledi. Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşleri, bu tür etkinliklerle çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.