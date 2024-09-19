Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya yolunun 2’nci kilometresindeki Çukurköy Sanayi Kavşağı’nda gerçekleşti.

Kazanın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan A.K. (58) idaresindeki işçi servisi, Çukurköy Sanayi bölgesine gitmekte olan Hasan Hüseyin Tosun (62) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından, servis otobüsündeki A.K. ve diğer yolcular Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hasan Hüseyin Tosun’un cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.