Gaziemir’de Gaziler Ve Aileleri Için Yemek Organizasyonu

Gaziemir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleri için özel bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Ünal Işık, gazilere hitaben yaptığı konuşmada, “Hayatımızdaki yeriniz her zaman çok özel, hakkınızı ödeyemeyiz” dedi.

Gazilere ve ailelerine özel anma töreni

Gaziemir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ünal Işık’ın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Gaziler ve ailelerinin taleplerini dinleyen Başkan Işık, onlara her zaman destek olacaklarını belirtti. Gaziemir Belediyesi'nin gazilere ve ailelerine yönelik yaptığı sosyal çalışmaların önemine değinen Işık, gazilere verdiği değeri bir kez daha vurguladı.

"Gazilerimiz milletimizin gururudur"

Belediye Başkanı Ünal Işık, konuşmasında gazilerin fedakârlıklarının unutulmayacağını belirterek şunları söyledi: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesini benimseyen bir milletin evlatları olarak, ülkemizin bağımsızlığı için canını ortaya koyan sizler, milletimizin en değerli varlıklarısınız. Aklımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz var. Bizler sizlerin huzur içinde yaşamanız için çalışacağız. Siz gazilerimiz, milletimizin gururusunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“Kahramanlarımıza minnettarız”

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz da konuşmasında gazilere ve şehit ailelerine minnettarlığını ifade ederek, “Bu toprakların kaderini değiştiren sizlerin yanında olmaktan gurur duyuyorum. Her biriniz, cesaretinizle bu ülkenin bağımsızlığını koruyan kahramanlarsınız. Vatan için dökülen her damla kan ve gözyaşı, asla unutulmayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum” dedi.

Etkinlikte duygusal anlar

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği yemekte gaziler ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Şehit Asker, Şehit Polis Aileleri Derneği Başkanı Adem Tezgel, Belediye Başkanı Ünal Işık’a gazilere ve şehit ailelerine verdiği destek için teşekkür ederek, kendisine çiçek takdim etti. Etkinlikte gaziler, belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bilgi aldı ve sosyal destek programlarının kendileri için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Gaziler Günü’nün önemi

Gaziler Günü, her yıl 19 Eylül’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyan kahramanları anmak için düzenleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği bu özel günde, gazilerimizin hak ettikleri saygı ve minnet duyguları bir kez daha dile getiriliyor. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde gaziler ve aileleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.