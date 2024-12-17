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Baskınlarda 24 litre etil alkol bazlı dezenfektan ve sahte içki yapımında kullanılan 7 içki aroması ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri bir süre takibe alan ekipler, gece saatlerinde C.D. (51), M.A. (54) ve R.A. (60)'nın ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Kütahya ’nın Simav ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 24 litre etil alkol bazlı dezenfektan ve 7 farklı içki aroması ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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