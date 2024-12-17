Melankolik sesin uluslararası temsilcisi Jay-Jay Johanson, 6 Şubat 2025 Perşembe akşamı saat 21:30'da Hangout PSM sahnesinde dinleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. İsveç’in eşsiz vokali ve zarif melodileriyle tanınan sanatçı, 2025 yılı konser turnesi kapsamında İzmir’e konuk olacak.

Kariyerine 1996 yılında yayımladığı "Whiskey" albümüyle adım atan Johanson, trip-hop, caz ve elektronik müzik tınılarını bir araya getirerek kendi tarzını oluşturdu. 20 yılı aşkın müzik yolculuğunda hayranlarına birçok hit parça sunan sanatçının performansı, melankoli ve huzur arayanlar için kaçırılmaması gereken bir etkinlik.

Konser biletleri, sınırlı sayıda olmak üzere satışa sunuldu. Johanson hayranları, bu unutulmaz gecede sevilen şarkılarını canlı dinleme fırsatını kaçırmamalı!

Etkinlik Detayları:

Tarih: 6 Şubat 2025, Perşembe

6 Şubat 2025, Perşembe Saat: 21:30

21:30 Mekan: Hangout PSM, İzmir