Olay, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35. kilometresinde gerçekleşti. Yol kontrolü sırasında karşı şeritten takla atarak gelen otomobilin altında kalan ve ağır şekilde yaralanan Uzman Çavuş Yeşil, olay yerinde şehit oldu.

Şehit Yücel Yeşil için Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Kütahya protokolü, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, şehit için dualar edildi.

Aslen Manisa’nın Kula ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yücel Yeşil’in naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.