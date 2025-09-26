Kütahya Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi işbirliğinde ’Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı’ düzenlenen program, Kütahya Tayyare Şehitliği’nde (Hava Şehitliği) gerçekleştirildi. Etkinlikte, Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit düşen kahramanlar, eylül ayında şehit olan asker ve polisler ile ebediyete irtihal eden gaziler dualarla anıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler ve gaziler için eller semaya açıldı. Yetkililer, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı’nın her ay düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, il protokolü, dernek yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar programa katılım sağladı.