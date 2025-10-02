ÖNCE ÇİĞLİ CHP DEĞİL

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Aşur Eren Kaya, Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz'ın karnesini okudu. Belediye Meclisinde konuşan Kaya, 'Halkımızın bizi niye seçtiğini, burada görevimizin ne olduğunu unutmamamız gerekiyor. Başkanımızın seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirilmediğini görüyoruz. Halkımızdan ve çalışanlarımızdan çok şikâyet alıyoruz. Tamam, Utku Gümrükçü'den borç yükü ile devralınmış bir belediye ama daha fazla özen gösterilmeli' dedi.

Çiğli Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısının birinci oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda konuşan MHP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Aşur Eren Kaya, Belediyenin ve Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz'ın karnesini açıkladı. Kaya'nın açıklamasında, yerel yönetim sorumlukları, insanların beklentileri, bir türlü düzelmeyen Çiğli'nin altyapı sorunları, derelerin ıslahı ve Çöp sorununa gereken ilgi ve tepkinin gösterilmediği yer aldı.

VERDİĞİ İKRARI UNUTTU

MHP'li Kaya, 'Aradan 18 Ay gibi uzun bir süre geçtiği halde maal'esef ve maat'teessüf gördüğümüz odur ki; Başkanlık makamı seçimlerde insanımıza verdiği sözlerin çok uzağında kalmış, aradan geçen bunca zamanda Çiğli'ye ve Çiğlilere söz verdiği hizmetleri yerine getirememiştir. Verdiği ikrarı unutmuştur. Meclisimizin MHP'li bir üyesi ve dahi bir Çiğlili olarak bazı gerçekleri insanımıza karşı boynumun borcu olarak ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan şov instigram paylaşımları yerine baretiyle sahada çalışanlarının yanında görebilseydik. Çöp meselesini boşlukta bırakmasaydı, alternatif projeler üretebilseydi.' Açıklamasını yaptı.

SİZ CHP'Lİ OLABİLİRSİNİZ

'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanın CHP'li, 28 İlçe Belediyesinin de CHP'li olması, Sayın Başkanın da yakın çalışma arkadaşı olması kendisini yanıltmasın' diyerek sözlerini sürdüren Aşur Eren Kaya, 'Unutmasın ki o her şeyden önce Çiğlilidir. İlçemizin ve hemşehrilerimizin hakkını müdafaa etmelidir. Kendisinden daha hassas çalışmalar bekliyoruz. ÇÖP sorunu için kimseye güvenemeyiz. Ne Sayın Cemil Tugay'a ne de CHP'li 28 ilçe belediyesine. Çiğli bu çöp kıskacından tamamen kurtulmalı. Başkan bu konuda gerekeni yapmalıdır.' Dedi.

ÇOK ŞİKÂYET ALIYORUZ

Kaya, aldığı şikâyetlerle ilgili olarak da 'Bize ulaşan önemli konulardan biri de Belediyemizin halkımızın sorunlarına cevap veremediği, başvuruların yeterince iyi cevaplanmadığı, hizmetlerle ilgili sorunların çözüme kavuşmadığı yönündedir' diyen Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Aşur Eren Kaya, insanlarımızın bu şikâyetleri onların memnuniyetsizliğidir. Her alanda böyle memnuniyetsizlikler var. Bilhassa ruhsatlandırma ve imar konusunda çok şikâyet alıyoruz.' İfadelerini kullandı.

MAAŞLAR ÖNEMLİ

Belediye çalışanlarının maaşları ilgili de konuşan Kaya, ' Unutmayalım ki, bizim emekçilerimizin %60 kirada oturuyor: %75'i çocuk okutuyor ve %84'ü hayatını Kredi Kartına bölmüş olarak yaşıyor. O sebeple maaşların zamanında ödenmesi büyük önem taşıyor. Bu hususta da azami dikkat göstermeliyiz' dedi.

BORÇ BATAĞINA KİM SOKTU

MHP'nin Çiğli belediyesi Meclis Üyesi Aşur Eren Kaya son olarak, 'biz hakkı haklıya teslim ederiz. Biliyoruz ki belediyelerimizin borç batağında olmasının sebebi geçtiğimiz dönemdir. Maalesef Belediyemiz böyle yüksek borçlarla devralınmıştır. Utku Gümrükçü döneminde yapılan hatalar yüzünden SGK borçlarımızın geldiği nokta ortadadır. Bunların araştırılması gerekmektedir. Biz bu araştırmaya destek vermeye hazırız. İnsanımızın hakkı yenmemelidir. Nasıl ki Çiğli hepimizindir. Çiğli Belediyesi de hepimizindir. Sahip çıkmak zorundayız.'