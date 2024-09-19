Kütahya ve Tavşanlı ilçelerinde sosyal medya üzerinden silah, tüfek ve mühimmat paylaşımı yaparak halk üzerinde korku ve panik yaratmaya çalışan 11 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonun detayları

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, olası suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kapsamlı bir araştırma yürüttü. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, 21 farklı sosyal medya hesabı üzerinden silah, tüfek ve mühimmat paylaşımlarında bulunan kişilerin tespiti yapıldı. Tespit edilen bu kişilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Operasyonlar, Kütahya il merkezinde ve Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi. İl merkezinde 14 adrese, Tavşanlı’da ise 2 adrese yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 62 fişek, 37 kurusıkı fişeği, 106 av tüfeği kartuşu, 133 uyuşturucu hap ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda suç unsurlarına rastlanılmayan iki adreste ise arama sonuçsuz kaldı.

11 şüpheli şahıs yakalanırken, M.G. ve İ.M. isimli şüphelilerin teminine yönelik çalışmalar devam ediyor. E.K. isimli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltında bulunuyor. Diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi.