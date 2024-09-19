Bunlar da ilginizi çekebilir

Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında 90 dakika sahada kalan yıldız Atakan Karazor, takımı adına sahanın en etkili isimlerinden olmuştu.

A Milli Futbol Takımı'na bir yıldız daha kazandırılıyor. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için işlemlere başlayan Milli Takım yetkililier ön liberoyu en kısa sürede takıma kazandırmak istiyor. 27 yaşındaki ön liberoda prosedür tamamlandı. Atakan Karazor'un milli takıma seçim uygunluğunu sağladı. Gurbetçi futbolcunun Vincenzo Montella'dan davet alması halinde Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirecek.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.