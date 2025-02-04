Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirdeki sokak hayvanlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. Muhtarlar Derneği Başkanı ve Börekçiler Mahallesi Muhtarı İsmail Arı ile bir araya gelen Başkan Kahveci, Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan’ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda konuyla ilgili detayları paylaştı.

Sokak hayvanları için çözüm odaklı adımlar

Toplantıda, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, halk sağlığının korunması ve hayvan refahının artırılması konularına odaklanıldı. Başkan Kahveci, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılacağını belirterek, “Sokak hayvanları konusunda kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalara hız vereceğiz” dedi.

Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, belediye tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, kısırlaştırma çalışmalarının artırılacağını ve sahadaki faaliyetlerin genişletileceğini ifade etti. Bilcan, “Amacımız, sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak hem onların hem de vatandaşların güvenliğini sağlamak” dedi.

Farkındalık çalışmaları yapılacak

Toplantıda ayrıca, toplumda farkındalık oluşturulması, ilgili birimlerin sahada daha aktif rol alması ve uzun vadeli çözümler üretilmesi gibi konular ele alındı. Kütahya Belediyesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili sürdürülebilir ve güvenli çözümler üretmeye devam edecek.

Başkan Kahveci, sokak hayvanları konusunun yalnızca belediyenin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda hem vatandaşlarımızın duyarlılığı hem de kurumlarımızın iş birliği büyük önem taşıyor” dedi.