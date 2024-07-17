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Jandarma ekipleri B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aşırı kan kaybeden ve kendisini yeni muhtar B.G'nin (51) tabancayla vurduğunu iddia eden Tarım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karın bölgesinden tabancayla vurulan Abaş köyü eski muhtarı Fehmi Tarım (47), yaralı halde kendi kullandığı araçla Çavdarhisar ilçesine geldi. Yolda ambulansa alınan Tarım, Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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