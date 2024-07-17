KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde tabancayla vurulan eski köy muhtarı hayatını kaybetti.

Karın bölgesinden tabancayla vurulan Abaş köyü eski muhtarı Fehmi Tarım (47), yaralı halde kendi kullandığı araçla Çavdarhisar ilçesine geldi. Yolda ambulansa alınan Tarım, Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aşırı kan kaybeden ve kendisini yeni muhtar B.G'nin (51) tabancayla vurduğunu iddia eden Tarım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kütahya'da "Gazilerin Gözünden 15 Temmuz" paneli yapıldı Kütahya'da "Gazilerin Gözünden 15 Temmuz" paneli yapıldı

Olayın Abaş köyü yakınlarındaki arazide meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: aa