Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 3. haftasında Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ile deplasmanda karşılaşacak. 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Yeni Kırklareli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Youtube kanalında canlı olarak izlenebilecek.

Galibiyet Serisi İçin Hazırlıklar Tamam

Başantrenör İstemihan Örücü liderliğindeki Turgutlu Belediyespor, geçtiğimiz hafta Seçil Kauçuk Mersin Basketball karşısında aldığı 75-68’lik galibiyetin ardından moral kazandı. Takım, hafta boyunca Kırklareli deplasmanına odaklanarak çalışmalarını hızlandırdı. Örücü, rakiplerinin de lige iki galibiyetle başladığını belirterek, "Zorlu ama heyecanlı bir maç bekliyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi mutlak galibiyet" dedi.

Yönetimden Destek Mesajı

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, takımın her maçta olduğu gibi bu deplasmanda da galibiyet için sahada olacağını vurguladı: “Oyuncularımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum. Galibiyetle döneceklerine inanıyorum.”