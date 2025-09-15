Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ve yurt girişlerinde öğrencileri karşılayan görevliler, gençlere çeşitli ikramlarda bulunarak “Hoş geldiniz” dedi. Gençlik merkezlerinde sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi veren yetkililer, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve ihtiyaç duyanlara birebir destek sağladı.

Karşılama programına katılan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada yeni eğitim dönemine dair temennilerini dile getirdi.

Küçük, “Sevgili gençler, Kütahya’ya hoş geldiniz. Yeni eğitim-öğretim yılınızın sağlık, huzur ve başarılarla geçmesini diliyorum. Bizler, yalnızca eğitim sürecinizde değil, hayatınızın her alanında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yurtlarımızda güven ve huzur içinde bir dönem geçirmeniz için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Otobüs terminalinde başlayan destek süreci, öğrencilerin konaklayacağı yurtlarda da devam etti. Görevliler, yurtlara yerleşme sürecinde öğrencilere rehberlik ederek gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Gençlik merkezlerinin etkinliklerine katılım için davet edilen öğrenciler, Kütahya’da geçirecekleri yıllar boyunca sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek birçok imkânla buluşturuldu.

Kütahya’ya yeni gelen öğrenciler, gördükleri ilgiden memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Bu karşılamayla öğrencilerin hem şehre hızlı bir şekilde uyum sağlamaları hem de kendilerini güvende hissetmeleri hedefleniyor.