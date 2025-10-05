Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek Göztepe, son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.
Göztepe son antrenmanını yaptı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir’i konuk edecek Göztepe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Isınmanın ardından futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, orta-şut organizasyonlarıyla sona erdi.
Karşılaşma bu akşam
Göztepe, Süper Lig’in 8. haftasında bugün saat 20.00’de sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.