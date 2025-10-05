Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek Göztepe, son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Göztepe son antrenmanını yaptı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir’i konuk edecek Göztepe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Namağlup Göztepe, Başakşehir engelini aşacak mı?
Namağlup Göztepe, Başakşehir engelini aşacak mı?
İçeriği Görüntüle

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, orta-şut organizasyonlarıyla sona erdi.

Karşılaşma bu akşam

Göztepe, Süper Lig’in 8. haftasında bugün saat 20.00’de sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.