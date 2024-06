KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlar için bisiklet turu düzenlendi.

Öğrenciler ve vatandaşlar, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde organize edilen bisiklet turu için Valilik binası önünde bir araya geldi.

Yaklaşık 200 kişilik grup, bisikletlerine astıkları Türk, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Filistin bayraklarıyla düdük çalarak zulme uğrayan mazlumlar için Adnan Menderes Bulvarı boyunca pedal çevirdi.

Yedi Hilal, Milli Türk Talebe Birliği, Genç Birlik, Genç TDV, İlim Yayma Cemiyeti, Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği ve bazı kamu kurumlarının destek verdiği bisiklet turu, Zafer Meydanı’nda tamamlandı.

Grup adına açıklama yapan Sefa Köroğlu, Filistin ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan zulümler için bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Eylemi, soykırımı ve zulmü kınamak için düzenlenemediklerini belirten Köroğlu, şunları kaydetti:

"Artık kınama zamanı geçti. Ulaşabildiğimiz her yerde kalben buğz etme ötesinde harekete geçmenin zamanıdır. Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir, Doğu Türkistan'dır, Gazze'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil mazlumlar için bir eylemdir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanına yaymak zorundayız. Dünyanın dört bir yanında boykot edilen siyonistleri bizler de boykot edelim. Yapılan zulme alışmamlayız. Bu zulmü herkese duyurmaktan vazgeçmemeliyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu bisiklet turu, bu zulmü daima akıllarda tutmak için gerçekleştirildi."

Köroğlu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Filistin’de, Gazze’de ve yeryüzünün birçok yerinde yaşanan zulümleri, soykırımları, işgalleri duyurmaktan vazgeçmeyeceklerini de sözlerine ekledi.