Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı alımı duyurusu yayımladı.

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan Take-Off Cadet ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 31.12.2003-01.01.1994 tarihleri arasında doğan kişiler başvuru yapabilecek.

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar, iki sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında iki brüt asgari ücret maaş (yaklaşık 40 bin lira), konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

Yapılacak alımlara ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Take-Off Cadet alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara Türk Hava Yolları’nın kariyer.thy.com adresinden yapılacak.