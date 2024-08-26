Kaza sonucunda, alışveriş yapan 37 yaşındaki Gürcistan uyruklu Lena Asaturian hayatını kaybetti, iki kişi ise Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil manava daldı. .

Olay, Seydikemer ilçesinin Çaltılar Mahallesi'nde meydana geldi. D.E. yönetimindeki 48 RV 875 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki bir manav tezgahına çarptı. Kaza sırasında manavda alışveriş yapan Lena Asaturian ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan H.E. ve D.S. de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lena Asaturian, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.E. ve D.S.'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.