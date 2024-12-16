Turnuvaya 7, 8, 9, 10 ve 11 yaş kategorilerinde katılan öğrenciler, toplamda 9 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Yaş gruplarına göre il birinciliğinden il üçüncülüğüne kadar farklı dereceler elde eden öğrenciler, hem okullarını hem de Kütahya’yı gururlandırdı. Öğrencilerin sergiledikleri üstün performans, satranç alanındaki yeteneklerini ve disiplinli çalışmalarını gözler önüne serdi.

Yunus Emre İlkokulu Satranç Öğretmeni Murat Arapoğlu ve Okul Müdürü Kadir Değirmen, öğrencilerinin başarılarının her yıl artarak devam ettiğini belirterek, gelecekte de bu başarıların katlanarak süreceğini ifade ettiler.

Turnuvada gösterdikleri üstün performansla adından söz ettiren Yunus Emre İlkokulu, gelecekte de satranç alanında yeni başarılar kazanmayı hedefliyor. Bu başarı, okulun satranç eğitimine verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıkarken, öğrencilerin gelecek vaat eden satranç oyuncuları olma yolunda ilerlediği de vurgulandı.