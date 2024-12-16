Adana’da sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde, kapalı olan bir BİM şubesinin kapısına at bağlandığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hareket edemeyen atın huysuzlanarak ön ayaklarıyla yere vurması, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Hayvan sahibi halen bulunamadı

Olayın ardından mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Atın sahibinin kim olduğu henüz tespit edilemezken, atın güvenli bir şekilde yerinden alınması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar olayı espri konusu yaparken, “Adana yine şaşırtmadı” gibi yorumlar dikkat çekti. Ancak, atın bu şekilde bırakılması hayvanseverler arasında tepkiye de neden oldu.