Yeşil sahalarda başarılı performans sergileyen Beşiktaş, bu başarısını borsaya da yansıttı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u 1-0 yenerek puanını 9'a yükselten Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. Ayrıca Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarını sevindirdi.

Fenerbahçe liderliğini koruyor

Trendyol Süper Lig'de 4 maçta 10 puana ulaşarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yeşil sahalarda olduğu gibi borsada da yatırımcısını sevindirdi. Fenerbahçe hisseleri ağustos ayında yüzde 1,3 artış gösterdi. Kulüp, oyuncu satışlarıyla da dikkat çekti; Josef de Souza, Guiliano, Eljif Elmas, Vedat Muriç, Kim Min-Jae, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerin transferlerinden 137,1 milyon avro bonservis geliri elde etti. Son olarak Kadıoğlu'nun Brighton'a 30 milyon avro bonservis bedeliyle transferi, hisselerdeki yükselişi destekledi.

Galatasaray ve Trabzonspor yatırımcısını üzdü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray'ın hisseleri, bu başarısızlık sonucunda ağustos ayında yüzde 5,7 oranında değer kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması, beklenen 27,6 milyon avroluk gelir kaybına yol açtı.

Trabzonspor ise borsada yatırımcısına yüzde 18,4 oranında kaybettirdi. Kulüp, UEFA Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa kupalarına veda etti ve ligde istenilen performansı sergileyemedi.

Yıl başından bu yana en fazla Fenerbahçe kazandırdı

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana hisse performanslarına bakıldığında, Fenerbahçe yüzde 55,2 ile en fazla kazandıran kulüp oldu. Galatasaray yüzde 18,3, Trabzonspor yüzde 13 kazandırırken, Beşiktaş yıl başından bu yana yüzde 22,6 kaybettirdi.

Piyasa değeri açısından en yüksek kulüp 14 milyar 45 milyon 262 bin lirayla Fenerbahçe oldu. Beşiktaş 8 milyar 916 milyon lira, Galatasaray 8 milyar 46 milyon lira, Trabzonspor ise 4 milyar 550 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe'yi takip etti.