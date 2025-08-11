Kütahya’da kuraklık endişelerine karşı Kırgıllı Mahallesi’nde düzenlenen yağmur duası programı, anlamlı görüntülere sahne oldu. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleşen program, Kırgıllı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından başladı.

Mahalle Muhtarı İdris Er’in organizasyonunda Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’nde devam eden programda, bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kahveci, bereketli yağışlar için dualar edildiğini belirtti. Birlik ve beraberliğin güçlendiği programda, vatandaşlar kuraklık tehlikesine karşı umut dolu mesajlar verdi.

Başkan Kahveci, yağmur duası geleneğinin hem inanç hem de kültürel bir miras olduğunu vurgulayarak, “Böylesine anlamlı bir etkinlikte hemşehrilerimizle aynı duygu ve düşüncelerle bir arada olmak bizler için büyük mutluluk. Rabbim dualarımızı kabul etsin, topraklarımızı ve suyumuzu bereketlendirsin” dedi.

Yağmur duası programı, Kırgıllı Mahallesi sakinlerinin hazırladığı yöresel ikramların sunulmasıyla son buldu.