Aslen Emet ilçesine bağlı Sülye köyünden olan Seven, bölgesel yardımcı hakemlikteki başarılı performansının ardından kariyerine İstanbul’da devam etmek üzere yola çıktı.

Hakemlik serüvenine 2022 yılında Tavşanlı’da başlayan genç yetenek, kısa sürede gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekti. Futbol sahalarındaki disiplinli duruşu ve kararlılığıyla öne çıkan Seven, aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Hümeyra Seven’in ailesi de genç hakemin başarılarından büyük gurur duyuyor. Baba Ali Seven, kızının azmi ve çalışkanlığıyla örnek olduğunu belirterek, “Hümeyra’nın her zaman yanındayım. Onun büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Genç yaşına rağmen saha tecrübesiyle öne çıkan Hümeyra Seven’in, İstanbul’daki yeni sürecinde Türk futbol hakemliğinde kendine sağlam bir yer edinmesi ve adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.