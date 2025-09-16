15 Eylül’de başlayan festival, dört gün boyunca ilçeyi hem bölgesel hem de ulusal ölçekte tarımın ve üretimin merkezi haline getirecek.

Saruhanlı Belediyesi’nin ev sahipliğinde, EFR Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçen etkinlik, çiftçiler ile tarım teknolojileri üreticilerini bir araya getiriyor. Katılımcılar, tarımda yenilikçi uygulamaları yakından görme ve iş birliği fırsatları yakalama imkânı bulacak. Traktörlerden sulama sistemlerine, sağım makinelerinden enerji çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, birebir tanıtımlarla ziyaretçilere sunulacak.

Saruhan Kaymakamı Murat Acar, festivalin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda tarımda sürdürülebilirlik ve teknoloji aktarımı için de büyük önem taşıdığını belirtti. Acar, “Saruhanlı, tarımın kalbi ve üretimin sembolü bir ilçe. Bu etkinlik, çiftçilerimizi en son teknolojilerle buluşturarak, tarım ve hayvancılıkta yeni fırsatlar yaratacak. Festivalimiz aynı zamanda kültür ve sanatıyla ilçemizi Ege’nin ve Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri hâline getirecek” dedi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ise festivalin yerel kalkınmaya katkısına dikkat çekerek, “Tarımda dönüşüm ancak akılcı iş birlikleriyle mümkün. Bu etkinlik, Saruhanlılı çiftçilerimiz için son teknolojileri öğrenme ve uygulama fırsatı sunacak. Artan verimlilik ve çeşitlenen ürün gamı, hem üreticiye hem de tüketiciye doğrudan fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, etkinliğin sektörel iş birlikleri için de önemli bir platform olduğuna dikkat çekti. Baykal, “Saruhanlı Tarım ve Hayvancılık Günleri, üretici, bayi, yatırımcı ve tedarikçileri bir araya getirerek yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve mevcut ilişkilerin güçlenmesine olanak tanıyor. Tarımda bilgi ve teknolojiye erişim artık bir ayrıcalık değil, bir gereklilik. Biz bu fırsatı çiftçimizin ayağına getiriyoruz” dedi.

Festivalin resmi açılışı 17 Eylül Çarşamba günü İstasyon Meydanı’ndan başlayacak kortej yürüyüşü ile gerçekleştirilecek. Açılış töreninin ardından Hükümet Caddesi üzerinde alışveriş sergileri ziyarete açılacak.

Tarım ve hayvancılık günleri ise 18–21 Eylül tarihleri arasında Kapalı Pazaryeri’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlik her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek. Festivalin eğlence programı kapsamında her akşam 20.30’da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda konserler düzenlenecek. 19 Eylül Cuma Samet Kardeşler ve Sıla Şahin, 20 Eylül Cumartesi Aydilge ve 21 Eylül Pazar Zakkum sahne alacak.

Hem kültürel hem de tarımsal yönleriyle Saruhanlı, bu yıl festival ile bölgesel cazibe merkezi konumunu güçlendiriyor. Festivalin, tarımdan sanata, ekonomiden eğlenceye uzanan zengin içeriği ile binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.