Okul Müdürü Pelin Solak ve öğretmenlerinin eşliğinde öğrenciler, ilçe merkezinde yaşayan Alime Bal ve Hafize Sarıkaş'ı evlerinde ziyaret etti. Ellerini öpen öğrenciler, kurabiye ve meyve suyu ikram ederek yaşlılarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Etkinlik, öğrencilere büyüklere saygı ve sevgi kavramlarını öğretmeyi amaçladı. Konu hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Pelin Solak, yaşlılarımızın kültürümüzün temel taşı olduğunu vurguladı. Solak, "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında bir köprü kurarak değerlerimizi geleceğe taşımamızı sağlayan en kıymetli varlıklarımızdır. Öğrencilerimizin, yaşlılarla buluşup onların hikayelerini dinlemesi büyük bir anlam taşıyor. Bu ziyaretlerle yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik" dedi.

Minik öğrenciler de yaşlıları ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Yaşlılar ise çocuklarla geçirdikleri keyifli zamanın, onlara çocukluk anılarını hatırlattığını ifade etti.