Kütahya Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde düzenlenen Liselerarası Yemek Yarışmalarında büyük bir başarı elde ederek altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Öğrenciler, bu önemli yarışmada yeteneklerini sergileyerek ana yemek kategorisinde altın madalya, tavuk yemeği kategorisinde gümüş madalya, bireysel tatlı tabağında bronz madalya ve ekip çalışmasında gümüş madalya ile okulun gururu oldular.

Yarışma sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret eden öğrenciler, başarılarını paylaştı. Ziyarette Şube Müdürü Ali Sezer de hazır bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayarak, bu başarının okul ve Kütahya için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler, yarışma sürecinde edindikleri deneyimlerin kendilerine büyük katkılar sağladığını belirtirken, öğretmenleri de bu tür etkinliklerin eğitim hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Başyiğit, öğrencilerin başarılarında emeği geçen öğretmenlere ve destek veren herkese teşekkür etti.

Hayme Ana MTAL öğrencilerinin bu başarısı, hem okulda hem de Kütahya’da büyük sevinçle karşılandı. Yarışma, öğrencilerin gastronomi alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri ve uluslararası platformlarda kendilerini gösterme fırsatı sunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.