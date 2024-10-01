Öğrenciler, katıldıkları festivalden hem bireysel hem de grup kategorilerinde kazandıkları toplam 5 madalya ile döndü.

Birçok dalda madalya kazandılar

Festivalin bireysel yarışmalarında, tatlı kategorisinde yarışan Ela Nur Erkal, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı kategoride yarışan Şükran Naz Alkan ise bronz madalya ile ödüllendirildi. Et kategorisinde Gözde Yorulmaz gümüş madalya alırken, balık kategorisinde ise İlayda Öz bronz madalya kazanarak yeteneklerini sergilediler.

Grup kategorisinde yarışan Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi de festivalden gümüş madalya ile döndü, okul adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Elde edilen bu başarının arkasında öğrencilerin özverili çalışmaları kadar, öğretmenlerinin rehberliği ve desteği de yatıyor. Okul yönetimi, festivale katılım sürecinde destek veren Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Elifana Tarhanası gibi sponsorlara teşekkürlerini iletti.

Okul müdürü Mustafa Aslan’dan tebrik mesajı

Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aslan, öğrencilerini tebrik ederek şunları söyledi: “Öğrencilerimizin gastronomi alanında uluslararası bir festivalde gösterdiği başarı, hem okulumuz hem de ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bireysel ve grup kategorilerinde elde ettikleri madalyalar, onların yeteneklerinin ve öğretmenlerimizin rehberliğinin bir göstergesidir. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve maddi manevi destek sunan sponsorlara teşekkür ederim.”

Gelecek için büyük umutlar

Aslan, öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine de dikkat çekerek, “Bu yarışmalar, gençlerimizin hem özgüven kazanmalarına hem de uluslararası düzeyde kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum ve onları desteklemeye devam edeceğiz,” dedi.

Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, festivaldeki bu başarılarıyla hem ilçesinin hem de Kütahya’nın adını bir kez daha duyurdu.