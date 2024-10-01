Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Endüstri Meslek Lisesi, öğrencilerinin derslere daha iyi konsantre olabilmeleri için anlamlı bir proje başlattı. Sabahları taşımalı eğitimle okula gelen ve kahvaltı yapma imkanı bulamayan öğrencilere, okul müdürü, öğretmenler ve hayırsever vatandaşların desteğiyle çorba ikramı yapılmaya başlandı.

"Aç karnına derse girmeleri içimizi rahat ettirmedi"

Okul yetkilileri, "Sabahları erken kalkıp servise yetişmeye çalışan öğrencilerimizin kahvaltı yapamadıklarını gözlemledik. Aç karnına derse girmeleri içimizi rahat ettirmedi. Bu durumu istişare ederek öğretmenlerimiz ve hayırseverlerle birlikte sabahları çorba ikramı yapmaya karar verdik. İlerleyen günlerde bunu haftanın belirli günlerine yaymayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Öğrenciler de bu uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi. Bir öğrenci, "Sabahları kahvaltı yapacak vaktimiz olmuyor. İçimizde durumu iyi olmayan arkadaşlarımız da var. Bu uygulama gerçekten çok iyi oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Son dönemde okullarda öğrencilere yemek verilmesi konusu tartışılırken, Nazilli Endüstri Meslek Lisesi'nin bu çorba ikramı uygulaması Türkiye’de bir ilke imza attı.