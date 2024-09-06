Kütahya Belediyespor Kulübü Minikler Voleybol Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü anısına Eskişehir’de düzenlenen Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği’ne katıldı. İki gün süren bu renkli etkinlik, sporcular ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Sporun Coşkusuyla Birleşen Zafer Kutlamaları

Şenliğin ilk gününde hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında yapılan çekişmeli müsabakalar, spor severler için unutulmaz anlara sahne oldu. Kütahya Belediyespor Kulübü Minikler Voleybol Takımı, diğer davetli takımlarla yaptığı maçlarla hem sportif becerilerini sergiledi hem de zaferin coşkusunu yaşadı. Veteran sporcular ise genç yeteneklerle birlikte ter dökerek, sporun yaşı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Sporcu Kortejiyle Coşku Dorukta

Şenliğin ikinci gününde düzenlenen “Sporcu Kortej Yürüyüşü”, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Türk bayrakları ve pankartlarla yürüyen sporcular, Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine uygun bir atmosferde yürüyüşlerini tamamladı. Porsuk Çayı’nda kanocuların da Türk bayraklarıyla korteje eşlik etmesi, kutlamalara ayrı bir renk kattı.