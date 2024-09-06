Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç aydınlatma direğine çarptı ve takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Araç takla attı

Olay, gece yarısı Emet-Hisarcık çevre yolunda gerçekleşti. Süleyman B. yönetimindeki 43 ABZ 590 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı ve takla attı. Kazada, sürücü Süleyman B. ile yolcular Ali B. ve Sevim B. yaralandı.

Yaralılar tedavi altına

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Ali B., Kütahya Şehir Hastanesi'ne, Sevim B. ise Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B.'nin yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Kütahya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.