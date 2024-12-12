Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci liderliğindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje çerçevesinde İtalya’ya gerçekleştirdikleri ziyaretle, şehrin uluslararası seramik ağı içindeki konumunu güçlendirmek için önemli temaslarda bulundu.

Seramiğin Kalbine Yolculuk

Ziyaret kapsamında, Kütahya heyeti İtalya'nın seramik alanındaki köklü bilgi birikimini ve üretim tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Özellikle, Istituto Ballardini gibi alanında öncü teknik okullarda yapılan incelemelerde, geleneksel seramik sanatının sürdürülebilirlik ve nesiller arası aktarımı konularında deneyim paylaşımı yapıldı.

Bilgi ve Deneyim Paylaşımı

Kütahya’nın zengin seramik kültürünü uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla düzenlenen bu ziyaret, İtalyan seramik sektörünün yenilikçi üretim yöntemlerinin incelenmesine de olanak sağladı. Ziyaret sırasında, iki taraf arasında bilgi alışverişini geliştirecek ve sektörel iş birliğini artıracak adımlar atıldı.

AB Destekli Projelerle Yeni İş Birlikleri

Ziyaret, Kütahya Belediyesi’nin Rekabetçi Sektörler Hibe Programı (RYSOP) kapsamında yürüttüğü “Kütahya’da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde gerçekleştirildi. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Şehir Eşleştirme Programı (Town-Twinning) ve Hareketlilik ve Ağ Kurma Projesi’nin bir parçası olarak, Kütahya ve İtalyan şehirleri arasında yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Başkan Kahveci’den Açıklama

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Kütahya’nın seramikteki uluslararası varlığını güçlendirmek ve modern üretim tekniklerini şehrimize kazandırmak adına bu ziyaret büyük bir fırsat oldu. Avrupa’da kurulan bu iş birlikleriyle şehrimizin geleceğine güçlü bir yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütahya’nın bu girişimleri, hem şehir ekonomisine hem de kültürel mirasın yaşatılmasına önemli katkılar sunarken, uluslararası arenada Kütahya’nın seramik alanındaki itibarını da pekiştiriyor.