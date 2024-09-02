Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Fahrettin Demir, yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Yetiştirdiği kavun ve patateslerle yerel pazarlarda adından söz ettiren Demir, organik ve yerli üretimiyle dikkat çekiyor.

Organik Tarımın Gücü

Fahrettin Demir, bilinçli tarım uygulamaları sayesinde, yerli ve doğal ürünler yetiştiriyor. Bu yıl, 20 dönüm araziye kavun, 35 dönüm araziye ise patates eken Demir, 25 ton kavun ve 100 ton patates rekoltesi beklediğini belirtti. Pazarda kavunlarını 10 TL'den satan Demir, patates hasadına ise yakında başlayacağını ifade etti.

Fahrettin Demir'in en büyük gururu, ürünlerinde hiçbir zirai ilaç kullanmaması. Gübre olarak yalnızca hayvan gübresi kullanan Demir, bu sayede ürünlerinin doğal lezzetini koruduğunu ve yöre halkı tarafından tercih edildiğini söylüyor. Demir, "Bilinçli yapılan çiftçilik her zaman kazandırır" diyerek, yılların tecrübesiyle geliştirdiği tarım yöntemlerinin başarısını vurguluyor.