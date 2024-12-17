Aşağı Çarşı Projesi, Germiyan Sokağı’ndan başlayarak Ulucami çevresine kadar uzanan bir alanı kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor. Proje, Kütahya'nın ikonik çarşılarını ve tarihi hanlarını kapsamlı bir şekilde yenilemeyi hedefliyor.

Eski İhtişamına Kavuşacak

Samanpazarı, Pekmez Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Sarraflar Çarşısı, Yorgancılar Çarşısı ve tarihi hanlar gibi önemli ticaret noktalarını yeniden restore ederek bölgedeki ticaret hayatını canlandırmak amaçlanıyor. Kütahya Valisi Musa Işın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu projeye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir de katılarak projeyi duyurdular.

Finansman Sağlandı, Esnafa Ekstra Yük Yok

Projeye ilişkin yapılan açıklamalarda, bu yenileme çalışmalarının Kütahyalı esnafa herhangi bir ek mali yük getirmeyeceği belirtildi. Projenin finansmanı, AK Parti hükümeti ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanacak. Ayrıca, projeye harcanacak kaynaklar nedeniyle su faturalarına herhangi bir yansıma olmayacak, böylece halkın ekonomik yükü artırılmadan tarihi dokunun yenilenmesi sağlanacak.

Tarihi Doku Korunacak, Ekonomik Canlanma Sağlanacak

Proje yetkilileri, tarihi dokunun korunarak ticaret hayatının yeniden canlandırılmasının şehrin kültürel ve ekonomik değerlerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Kütahya'nın tarihi çarşıları, eski ihtişamına kavuşarak hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekecek önemli bir cazibe merkezi haline gelecek.

Kütahya İçin Önemli Bir Adım

Aşağı Çarşı Projesi, Kütahya halkı için önemli bir müjde olarak sunuldu. Tarihi çarşıların yenilenmesi ve canlanması, şehrin ekonomik yapısını güçlendirecek ve Kütahya’yı ticaret açısından daha güçlü bir konuma getirecek. Projenin tamamlanmasıyla, Kütahya'nın kültürel zenginlikleri daha görünür hale gelecek ve şehre gelen ziyaretçilerin sayısı artacak.