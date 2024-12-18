Vali Işın’a, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti.

“Tarihi Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz”

İnceleme sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Işın, Çinili Camii’nin Kütahya’nın tarihi mirasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Cami üzerindeki hassas çalışmaların dikkatle sürdürüldüğünü ifade eden Vali Işın, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından caminin, hem Kütahya halkı hem de ziyaretçiler için önemli bir kültürel zenginlik kaynağı olacağını söyledi.

“Çinili Camii, Kütahya’nın tarihine ışık tutan önemli bir yapı. Çalışmaların ardından burası, kültürel ve manevi değerlerimizi yansıtan bir cazibe merkezi haline gelecek.”

Hızlı ve Titiz Çalışma Talimatı

Saha ekibiyle de görüşen Vali Işın, çini söküm işlemlerinin hızlı ve titiz bir şekilde devam etmesi talimatını verdi. Çalışanlara özverili emekleri için teşekkür eden Vali, restorasyon sürecinin planlanan tarihte tamamlanması için tüm desteklerin sağlanacağını belirtti.

Tarihi ve Kültürel Kimlik Güçleniyor

Kütahya’nın “çini başkenti” unvanını taşıdığını hatırlatan yetkililer, Çinili Camii’nin restorasyonunun, hem şehrin tarihi kimliğine hem de turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Çalışmalar tamamlandığında cami, özgün çini süslemeleri ve tarihi dokusuyla tekrar hayat bulacak.

Çinili Camii’nin Önemi

yüzyıldan kalma Çinili Camii, Osmanlı dönemi mimarisinin zarif bir örneği olarak biliniyor. Özellikle mavi ve beyaz renkli çinileriyle dikkat çeken yapı, hem sanatsal hem de kültürel açıdan büyük bir değere sahip. Yenileme çalışmalarıyla caminin özgün dokusunun korunması hedefleniyor.

Tarihi değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.