Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Takma koordinatörlüğünde düzenlenen seminere, EÜ Türk Dili Bölümü öğretim üyesi Öğr. Gör. Dr. Emel Aydın Özer konuşmacı olarak katıldı.

Dikkat edilmesi gereken temel ilkeler

Seminerde son sınıf öğrencilerine tez sunumları ve sempozyumlarda etkin sunum yapma teknikleri aktarıldı. Öğr. Gör. Dr. Emel Aydın Özer, sunum süresini verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Sunum ilgi çekici olmalı ancak sunum yapan kişi, içeriğin önüne geçmemeli. Dinleyici kitlesi iyi analiz edilmeli, slaytlar sade ve anlaşılır şekilde hazırlanmalı. Sunumdaki yazı boyutu ve arka plan rengi, izleyiciyi yormayacak şekilde düzenlenmeli. Ayrıca, ‘666 kuralı’ (bir slaytta en fazla 6 satır, her satırda en fazla 6 kelime) uygulanmalı.”

Çevrimiçi ve yüz yüze sunum farkları

Öğr. Gör. Dr. Özer, çevrimiçi ve yüz yüze sunumlar arasındaki farklara da değinerek her iki ortamda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Katılımcılara konuşma korkusunu yenmek için nefes egzersizleri ve sunum öncesi prova yapma gibi pratik öneriler sundu. Seminerin sonunda, Öğr. Gör. Dr. Özer öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla konuya ilişkin çeşitli kitaplar önerdi. Etkinlik, öğrencilere akademik ve profesyonel sunum becerileri kazandırmak açısından verimli geçti.