TFF 3. Lig takımlarından Kütahyaspor, orta saha oyuncusu Ali Akkuş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 1. Lig ekibi Çorum FK'nın oyuncusu olan Akkuş, geçtiğimiz sezonu Adana 01 FK'da kiralık olarak tamamladı.



Genç oyuncu 3 yıllığına Kütahyaspor’da

Kütahyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, yaptığı açıklamada 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Ali Akkuş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bonservisi Çorum FK'da bulunan Akkuş, geçen sezon 2. Lig’de mücadele eden Adana 01 FK formasıyla kiralık olarak sahaya çıktı.

Futbola Tavşanlı’da başladı

Manisa’nın Soma ilçesinde doğan Ali Akkuş, futbola TKİ Tavşanlı Linyitspor altyapısında adım attı. Ardından Kasımpaşa ve Kahramanmaraşspor’da forma giyen oyuncu, memleketinin takımı Somaspor’a transfer oldu.

Somaspor’un 2. Lig yolculuğunda önemli rol oynadı

Somaspor’da geçirdiği 3 sezonda 99 maça çıkan Akkuş, takımın 3. Lig’den 2. Lig’e yükselmesinde etkili performans gösterdi. Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken oyuncu, ardından Çorum FK’ya transfer olarak 2. Lig şampiyonluğu yaşadı.

6 ve 8 numarada görev yapabiliyor

Kariyerinde ayrıca İnegölspor, Kastamonuspor ve son olarak Adana 01 FK gibi takımlarda da kiralık forma giyen Ali Akkuş, orta sahada hem 6 hem de 8 numaralı pozisyonlarda görev alabiliyor.

Kütahyaspor’dan “hoş geldin” mesajı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Ali Akkuş’a hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.