Kütahyaspor, Silifke Belediyespor’un kanat oyuncusu Burak Evren’i kadrosuna kattı. Genç futbolcu geçen sezon 28 maçta 8 gol atıp 10 asist yaptı.



Burak Evren Kütahyaspor’da

Kütahyaspor, başarılı kanat oyuncusu Burak Evren ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, kulübün resmi açıklamasıyla duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon Silifke Belediyespor formasıyla 28 maçta görev yapan Evren, 8 gol ve 10 asistle takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Kariyer yolculuğu

2000 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde doğan Burak Evren, profesyonel kariyerine Ankaragücü’nde başladı. Kiralık olarak Bugsaş ve Osmaniyespor’da forma giydi.

Daha sonra Yeni Mersin İdmanyurdu, Derincespor, Tokat Belediye Plevnespor ve Silifke Belediyespor takımlarında görev aldı.

2022-2023 sezonunda Tokat Belediye Plevnespor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Evren, son iki sezonda 3. Lig play-off mücadelelerinde yer aldı.

Kütahyaspor’dan iyi dilekler

Kulüp yetkilileri, yeni transferin hem takıma hem de futbolcuya hayırlı olmasını diledi.