Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin kurucu üniversitelerinin rektörleri, üniversitenin ilk akademik yılı hazırlıkları çerçevesinde Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın da aralarında bulunduğu heyet, üniversitenin akademik yapılanması ve kurumsal süreciyle ilgili temaslarda bulundu.

Ziyaret Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın liderliğinde kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi için yürütülen akademik diplomasi kapsamında Taşkent’te bir dizi toplantı düzenlendi. Rektörler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Odil Abdurakhmanov başkanlığında yapılan görüşmelere katıldı. Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Turayev’in de iştirak ettiği toplantılarda üniversitenin 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yönelik planlamaları değerlendirildi.

Akademik müfredat ve kurumsal yapı masaya yatırıldı

Toplantılarda Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin eğitim-öğretim müfredatı, akademik yapılanması ve kurumsal işleyişi detaylı şekilde ele alındı. Kurucu üniversiteler arasında yer alan Ege Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin sürece sağlayacağı katkılar görüşüldü.

Rektör Budak: “Model üniversite, Türk Dünyası ile bağlarımızı güçlendirecek”

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin Nisan 2025’te imzalanan mutabakat zaptı ile kurulduğunu belirtti. Budak, “Ege Üniversitesi olarak Türk Dünyasının ortak değerlerini geleceğe taşıyacak bu model üniversitenin kuruluş sürecine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi, bölgesel bilimsel iş birliklerine yeni bir boyut kazandıracaktır” dedi.

Kurucu üniversiteler destek sunacak

Ziyaret kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Odil Abdurakhmanov ve Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Turayev ile bir araya gelen heyet, üniversitenin kuruluş sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Rektör Budak, yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini ve Türk Dünyası’nın öğrencilerine yönelik akademik hazırlıkların detaylı biçimde değerlendirildiğini söyledi.

Bilimsel iş birlikleri küresel düzeyde yaygınlaştırılacak

Prof. Dr. Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen bu nitelikli yükseköğretim projesi, sadece Türk Dünyasını değil, uluslararası akademik camiayı da etkileyecek. Ege Üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi, başta ata yurt ile ana yurt arasında olmak üzere, küresel ölçekte paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda özverili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Türk Dünyası için stratejik bir yükseköğretim modeli oluşturuluyor

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin hayata geçirilmesiyle, ortak kültürel miras temelinde yükselen, stratejik bir yükseköğretim modeli kurulması hedefleniyor. Eğitim-öğretim, araştırma ve akademik paylaşım ekseninde inşa edilen bu modelin, Türk Dünyası’nın bilimsel gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.